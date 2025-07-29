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Прямые иностранные инвестиции в Китай в I полугодии упали на 15,2%, до $59 млрд

Прямые иностранные инвестиции в Китай в I полугодии упали на 15,2%, до $59 млрд
Фото: Cheng Xin/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в первом полугодии сократился на 15,2% относительно того же периода прошлого года - до 423,23 млрд юаней ($59 млрд), по данным министерства торговли.

Производственный сектор привлек 109,06 млрд юаней, сектор услуг - 305,87 млрд юаней.

При этом ПИИ государств АСЕАН в январе-июне выросли на 8,8%, Швейцарии - на 68,6%, Японии - на 59,1%, Великобритании - на 37,6%, Южной Кореи - на 2,7%, Германии - на 6,3%.

Как сообщалось, объем ПИИ по итогам 2024 года рухнул на 27,1% и составил 826,25 млрд юаней. Это максимальный спад за всю историю подсчетов (с 2008 года).

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