Топ-менеджер Blackstone стала одной из жертв стрельбы в центре Манхэттена

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Старший управляющий директор американской инвестиционной компании Blackstone Уэсли Лепатнер стала одной из жертв произошедшей накануне стрельбы в центре Манхэттена, передает CNN со ссылкой на заявление компании.

"Мы опустошены настолько, что не выразить словами, - говорится в заявлении. - Уэсли была дорогим сердцу членом семьи Blackstone, ее будет жутко не хватать".

Вооруженный мужчина в понедельник открыл стрельбу в здании на Парк-авеню, 345. В результате погибли четыре человека, сам нападавший покончил с собой.

Судя по всему, стрелок направлялся в расположенный в здании офис Национальной футбольной лиги (NFL), но ошибся лифтом и оказался в офисе девелопера Rudin Management, которому принадлежит небоскреб, сказал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. По его словам, часть жертв была убита здесь.

В здании также находится офис Blackstone.

Лепатнер возглавляла фонд Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT), владеющий недвижимостью на $53 млрд. Она пришла в Blackstone в 2014 году, а до этого более десяти лет работала в Goldman Sachs.