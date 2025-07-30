Трамп заявил о возможном обмене визитами с Си Цзиньпином

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином уже до конца текущего года.

"Он хочет, чтобы я поехал туда, и он собирается приехать (в Соединенные Штаты - ИФ)", - сказал Трамп в интервью американскому порталу Breitbart News во время пребывания в Шотландии.

Президент отметил, что "мы только собираемся согласовать даты, но, на самом деле, мы с нетерпением ждем этого".

"Посмотрим, что получится, но, скорее всего, в недалеком будущем мы отправимся в Китай, возможно, еще до конца этого года, и он приедет сюда", - сказал Трамп.

По его словам, "это была бы (...), возможно, самая невероятная поездка, которую никто никогда не видел".

Портал отмечает, что уже после интервью, записанного на пленку, Трамп написал в соцсети Truth Social о возможной встрече с Си Цзиньпином: "Фейковые новости сообщают, что я добиваюсь "встречи на высшем уровне" с президентом Китая Си Цзиньпином. Это неверно, я ни к чему не стремлюсь! Я могу поехать в Китай, но только по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, которое было распространено. В противном случае - никакого интереса!"

Breitbart News делает вывод, что "Трамп ясно дает понять, что именно Си Цзиньпин и китайцы отчаянно нуждаются в любом саммите, особенно по мере того, как президент набирает обороты во всем мире в вопросах торговли с Соединенными Штатами".