Трамп объявил о возможных пошлинах в размере до 25% на импорт индийских товаров в США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что если с Индией не будет заключено соглашение, то пошлины на индийский импорт могут составить до 25%.

"Да, я так думаю", - сказал он в ответ на вопрос журналиста, будет ли Индия платить пошлины в размере от 20% до 25%.

Трамп встретился с журналистами на борту президентского самолета во время возвращения в Вашингтон после визита в Шотландию.

Президент пояснил: "Индия была хорошим другом, но Индия установила гораздо более высокие тарифы, чем любая другая страна. Вы просто не можете так делать".

CNN напоминает, что торговый представитель США Джеймисон Грир заявил CNBC в понедельник, что торговое соглашение с Индией потребует дополнительных обсуждений между двумя странами.

"Они выразили большую заинтересованность в открытии части своего рынка, и мы, конечно, готовы продолжить переговоры с ними. Но, я думаю, что нам нужно с нашими индийскими друзьями провести еще несколько раундов переговоров по этому вопросу, чтобы понять, насколько амбициозными они хотят быть", - сказал чиновник.

По данным американского министерства торговли, в прошлом году США импортировали товаров из Индии на $87 млрд, а Индия из США на $42 млрд.

В число основных товаров, которые США получили из Индии, входили фармацевтические препараты, коммуникационное оборудование и одежда.