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Харрис отказалась баллотироваться в губернаторы Калифорнии в 2026 году

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Бывшая вице-президент США Камала Харрис, проигравшая в ноябре прошлого года Дональду Трампу в президентской гонке, не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора штата Калифорния в 2026 году, пишет The Hill.

"После глубоких раздумий я решила, что не буду баллотироваться в губернаторы на этих выборах", - цитирует газета заявление Харрис.

Издание отмечает, что Харрис тем не менее "ясно дала понять, что не прекращает свою деятельность на государственной службе".

Она также заявила о намерении активно помогать "избранным демократам по всей стране".

The Hill считает, что решение Харрис, "несомненно, усилит предположения о ее планах снова баллотироваться в Белый дом в 2028 году".

США Камала Харрис Калифорния
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