Генпрокурор США начала расследование фальсификации данных о влиянии РФ на выборы 2016 года

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор США Пэм Бонди поручила федеральному прокурору представить большому жюри суда доказательства фабрикации чиновниками бывшего президента Барака Обамы данных о связях президента Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года, сообщил CNN, ссылаясь на источники.

Большое жюри присяжных сможет выписывать повестки в рамках уголовного расследования новых обвинений в том, что "представители Демократической партии пытались очернить Дональда Трампа во время его предвыборной кампании 2016 года, ложно утверждая, что его предвыборный штаб был в сговоре с российским правительством", говорится в сообщении.

Большое жюри также может рассмотреть вопрос о вынесении обвинительного заключения, если министерство юстиции примет решение о возбуждении уголовного дела.

В июле директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что располагает доказательствами того, что администрация Обамы по его распоряжению распространяла ложные сведения о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году. По ее словам, дело можно рассматривать как покушение на государственную измену.

На основе выводов Габбард генпрокурор объявила, что Минюст создает оперативную группу для оценки представленных доказательств и "расследования возможных дальнейших юридических шагов".

Сам Трамп заявил на прошлой неделе, что Обама и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон должны нести ответственность за фальсификацию материалов, но оставляет решение за генпрокурором.

"Я думаю, они должны заплатить определенную цену. Кстати, это очень большая цена", - сказал Трамп в интервью Newsmax.

В то же время он отметил, что не будет влиять на решение о предъявлении обвинений.

"Это зависит от Пэм Бонди, которая делает потрясающую работу (...). Я не собираюсь давать ей советы так или иначе", - сказал Трамп.