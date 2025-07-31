Глава МИД Сирии на встрече с Лавровым подтвердил стремление к сотрудничеству с РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Новые власти Сирии заинтересованы в выстраивании взаимоуважительного сотрудничества с Россией, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани.

"Мы сегодня представляем новую Сирию и, конечно, заинтересованы в налаживании правильного взаимодействия и отношений между нашими странами, которое бы основывалось на сотрудничестве и взаимном уважении", - сказал аш-Шибани на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что "текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность построить единую сильную Сирию".

"И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была с нами на этом пути", - заявил аш-Шибани.

Сирийский министр заявил, что "отношения между российским и сирийским народами имеют исторический характер, но, конечно, есть ряд моментов, которые определяют и осложняют эти отношения".

Со своей стороны, глава МИД РФ заявил, что в Москве внимательно следят за "продолжающимися в Сирии процессами переходного периода, искренне желаем, чтобы сирийский народ, с которым нас связывают отношения многолетней дружбы, преодолел имеющиеся вызовы и нормализовал ситуацию полностью".

По словам Лаврова, российская сторона рассчитывает, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа сможет принять участие в первом саммите Россия - Лига арабских государств, который намечен на 15 октября.