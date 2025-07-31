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Россия и Сирия договорились об инвентаризации двусторонних соглашений

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств России и Сирии условились провести инвентаризацию всех соглашений и контрактов, заключенных странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.

"Обсуждали сегодня, конечно же, перспективы развития нашего сотрудничества в новых условиях во всех областях: и в торгово-экономической, в сфере безопасности, - там тоже опыт очень богатый накоплен, - в гуманитарной, культурной, образовательной сферах. Понятно, что за предшествующие годы было заключено немало соглашений и контрактов, которые заключались в иных условиях, и мы прекрасно понимаем, что новые власти в Дамаске заинтересованы в том, чтобы привести всю законодательную базу своего общения с иностранными государствами в соответствие с интересами сирийского народа, как их видит нынешнее руководство", - сказал Лавров.

"Поэтому условились провести инвентаризацию всех имеющихся соглашений, эта тема уже затрагивалась, какие-то контакты были, на сегодня мы решили, что этот процесс должен быть поставлен на регулярную основу. И вопросы, касающиеся сотрудничества в области безопасности, подготовки кадров, - и гражданских, и военных, - все это вызывает интерес у сирийских наших коллег, и мы этим будем заниматься", - сказал российский министр.

Он отметил: "Что касается торгово-экономических соглашений и контрактов, которых тоже немало, то мы договорились, что наши сирийские коллеги ускорят назначение своего сопредседателя двусторонней межправительственной торгово-экономической комиссии. С нашей стороны сопредседатель есть, и как только сирийская часть этого механизма будет сформирована, мы попросим этот межправительственный орган заняться рассмотрением всех имеющихся соглашений, контрактов с тем, чтобы мы нашли обоюдовыгодные, обоюдоприемлемые пути участия России в содействии восстановлению сирийской экономики".

"Конечно, особое значение уже в международном плане будет иметь снятие всех санкций против сирийского народа. Мы никогда не поддерживали подобные решения Запада, не позволяли продвигать какие-либо санкции в СБ ООН. Сейчас наши американские, европейские коллеги потихонечку начинают поэтапно какие-то санкции отменять - это движение в правильном направлении, но мы считаем необходимым просто раз и навсегда эти санкции отменить. Они наносили вред исключительно сирийскому народу, а не тем политическим деятелем против которых, как нам заявляли, они вводились. Так что, по-моему, план работы мы наметили и будем стараться повседневной деятельности через наших послов продвигать эти договоренности", - сказал Лавров.

СБ ООН Сергей Лавров Сирия Асаад аш-Шибани МИД
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