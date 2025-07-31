Верховная рада Украины вернула независимость антикоррупционным ведомствам

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины вернула независимость Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), сообщают украинские СМИ. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект.

Законопроект, в частности, закрепляет процессуальную независимость руководителя и прокуроров САП от генпрокурора. Кроме того, законопроект устанавливает, что детектив НАБУ выполняет указания только прокурора САП, а также предусматривает, что сотрудники НАБУ при осуществлении оперативной и оперативно-технической деятельности выполняют поручения только детектива НАБУ или прокурора САП.

Законопроект также возвращает прокурору САП право отнести уголовное производство детективам НАБУ, при этом генпрокурор такое право теряет. Детективам НАБУ возвращается право по решению именно директора НАБУ по согласованию с прокурором САП расследовать уголовные правонарушения, отнесенные к подследственности следователей других органов, согласование генпрокурора требоваться уже не будет.

22 июля Верховная рада другим законопроектом ограничила независимость НАБУ и САП. Одобренные тогда поправки наделяли генпрокурора полномочиями: фактически руководить САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам; предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел; перепоручать истребованные дела любым прокурорам; перепоручать расследование дел, относящихся к подследственности НАБУ, другим органам. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон вечером 22 июля.

23 июля, после акций протеста и выражения обеспокоенности со стороны международных партнеров, Зеленский заявил, что предложит Раде новый законопроект.

С 22 июля в Киеве и некоторых других городах Украины ежедневно проходили акции протеста против ограничения независимости НАБУ и САП. Так, на митинге в столице возле Театра имени Ивана Франко в первый день, 22 июля, зафиксировано более 5,8 тыс. участников, во второй день - более 9,5 тыс. участников, в третий день - более 4,1 тыс. участников.