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В Брюсселе изучат новый украинский закон об антикоррупционных институтах

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В связи с голосованием в Верховной раде Украины по закону, вернувшему независимость антикоррупционным органам, в Еврокомиссии (ЕК) напомнили, что они являются краеугольным камнем правового государства, и сообщили о намерении изучить новый текст закона.

В миреВерховная рада Украины вернула независимость антикоррупционным ведомствамЧитать подробнее

"Что касается сегодняшнего голосования в Верховной раде, она вернула элементы, которые гарантируют независимость институтов борьбы против коррупции. Этот новый закон позволит ответить на вызовы, касающиеся независимости этих институтов. Но мы должны изучить детали этого текста, который только что был принят", - сказал в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.

"И позвольте мне отметить, что это не конец процесса. Вступление Украины в ЕС потребует неустанных усилий, чтобы гарантировать наличие мощного потенциала борьбы против коррупции и обеспечения уважения правового государства. Мы ожидаем, что Украина очень быстро окажется на высоте своих обязательств и примет необходимые срочные меры относительно защиты правового государства. Мы внимательно наблюдаем за этим и готовы помочь Украине в данном процессе", - продолжил пресс-секретарь.

На вопрос, не будут ли в качестве наказания за такое отступление от стандартов ЕС приостановлены выплаты обещанных Украине европейских фондов, представитель ЕК ответил: "Нет намерения заморозить фонды".

Верховная рада Украины вернула независимость Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Законопроект, в частности, закрепляет процессуальную независимость руководителя и прокуроров САП от генпрокурора. Кроме того, законопроект устанавливает, что детектив НАБУ выполняет указания только прокурора САП, а также предусматривает, что сотрудники НАБУ при осуществлении оперативной и оперативно-технической деятельности выполняют поручения только детектива НАБУ или прокурора САП.

ЕК ЕС Украина Верховная рада Евросоюз Еврокомиссия
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