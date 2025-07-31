Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности Белоруссии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия является гарантом безопасности Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с руководителями белорусских дипмиссий.

"Мы экономически, как вы видите, едины как никогда... Я не говорю уже о военно-политическом сотрудничестве с РФ. Особенно в военной области. Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, начиная от обычных вооружений и ядерного вооружения, очень сложно представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО", - заявил Лукашенко, которого цитирует в четверг агентство БелТА.

"Поэтому для нас Россия - это гарант нашей безопасности", - сказал белорусский президент.

Он добавил, что об утрате суверенитета республики речь не идет. "Ничего подобного нет и быть не может. Мы - суверенное, независимое государство. И последние десятилетия, сколько мы с вами работаем, мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы", - сказал Лукашенко.

"Наша политика исходит от земли. Все земное. Кто бы мне что ни говорил. И в России, и в других местах я говорю: соседи есть соседи, их не выбирают, они от бога. А коль это сосед, с ним надо выстраивать отношения. Наверное, не время мне ломать ту политику, которую мы выстраивали вместе с вами за эти 30 лет", - заявил президент.