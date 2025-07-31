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Лукашенко заявил о готовности к любым переговорам с Западом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минск готов к любым переговорам с западными странами несмотря на санкции против Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с руководителями белорусских дипмиссий. Об этом сообщает "БелТА".

Минск открыт "к любым переговорам и разговорам, в том числе и по миграционной политике", заверил Лукашенко.

По его словам, ранее белорусская миграционная политика фактически защищала страны Евросоюза от наплыва мигрантов.

"Потом, договорившись с Россией, договоры о реадмиссии заключили, отправляли их туда. Они (Евросоюз - ИФ) ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции", - напомнил Лукашенко и добавил что из-за этих санкций Белоруссия больше не намерена "защищать" Евросоюз.

"Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике", - отметил белорусский лидер.

На этом же совещании он спрогнозировал, нарастающие разногласия внутри Евросоюза приведут к изменению политики ЕС в отношении Белоруссии.

"С какими странами можно об этом говорить в первую очередь, МИД мне докладывал. Конкретные меры должны быть уже в работе. В целом, нашим дипломатам на Западе ни в коем случае нельзя отсиживаться... Используйте каждую возможность, чтобы донести правду о Беларуси до западных экспертных и аналитических центров, средств массовой информации", - сказал президент.

Он отметил, что стратегия "демократизации санкциями" провалилась. "Увидите, что вскоре начнётся конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете", - подчеркнул Лукашенко.

"Уходить с европейского рынка и просто отвернуться от ЕС нам ни в коем случае нельзя. Это соседи, а их, как известно, не выбирают", - добавил он.

На этом же совещании Лукашенко заявил, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США открыло окно возможностей для улучшения отношений между Вашингтоном и Минском.

"Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Безо всякого заискивания с нашей стороны", - отметил он.

Также он декларировал отход от концепции многополярности во внешней политике, подчеркнув, что ближе всех к Белоруссии - Российская Федерация.

Александр Лукашенко Евросоюз Запад США
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