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Трамп призвал ХАМАС капитулировать

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал условием окончания гуманитарного кризиса в секторе Газа капитуляцию движения ХАМАС и освобождение удерживаемых заложников.

"Если ХАМАС сдастся и освободит заложников, это станет скорейшим путем к окончанию гуманитарного кризиса в Газе!" - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 31 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп США ХАМАС
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