Трамп призвал ХАМАС капитулировать

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал условием окончания гуманитарного кризиса в секторе Газа капитуляцию движения ХАМАС и освобождение удерживаемых заложников.

"Если ХАМАС сдастся и освободит заложников, это станет скорейшим путем к окончанию гуманитарного кризиса в Газе!" - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.