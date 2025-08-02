В ЦАХАЛ заявили об ожидании скорой ясности в вопросе освобождения заложников

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что вскоре израильская сторона определится с пониманием того, возможно ли добиться соглашения об освобождении остающихся в секторе Газа заложников.

"Я полагаю, что в предстоящие дни мы будем знать, можно ли достичь частичного соглашения об освобождении наших заложников. Если нет, боевые действия продолжатся без передышки", - приводятся слова Замира в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Он добавил, что ЦАХАЛ продолжит адаптироваться к меняющейся боевой обстановке и не ослабит давление на группировку ХАМАС.

Замир отверг обвинения, будто в Газе наблюдается "предумышленный голод". По его словам, подобные заявления являются "преднамеренной, рассчитанной по времени, лживой попыткой обвинить ЦАХАЛ, этичную армию, в военных преступлениях".

Накануне Замир в сопровождении других командиров совершил поездку в сектор Газа для оценки ситуации.

По данным The Times of Israel, спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл на демонстрацию родственников заложников, проходящую в Тель-Авиве. Многие собравшиеся приветствовали его аплодисментами, прежде чем Уиткофф отправился на встречу с семьями лиц, удерживаемых в Газе.

В июле США и Израиль отозвали свои делегации из столицы Катара Дохи, где проходили переговоры об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Уиткофф тогда обвинил ХАМАС в недобросовестной позиции.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 60 тыс. человек.

Западные СМИ отмечают со ссылкой на израильских военных, что в Газе остаются 22 живых заложника и тела 27 погибших. ЦАХАЛ потеряла 898 солдат убитыми за время наземного наступления в анклаве.