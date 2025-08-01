Словения прекратила любые контакты с Израилем в сфере вооружений и военной техники

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Власти Словении ввели запрет на экспорт, импорт и транзит вооружений в, из и через Израиль.

"По инициативе премьер-министра Роберта Голоба правительство утвердило решение о запрете экспорта и транзита вооружений и военной техники из Словении в Израиль или через него, а также импорта из Израиля в Словению", - сообщает словенское телевидение.

Телеканал отмечает, что Словения стала первой европейской страной, принявшей такую меру. Решение последовало за неоднократными заявлениями Голоба о том, что, если ЕС не примет конкретных мер против Израиля к середине июля, Словения введет ограничения самостоятельно.

Голоб также объявил, что в ближайшие недели правительство Словении на национальном уровне подготовит ряд дополнительных мер против нынешних властей Израиля, действия которых, заявляют в Любляне, представляют собой серьёзные нарушения международного гуманитарного права.