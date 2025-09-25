Словения объявила Нетаньяху персоной нон грата

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявлен персоной нон грата в Словении, сообщает словенское телевидение.

"Общественность осведомлена о том, что против Нетаньяху ведется расследование по фактам совершения военных преступлений и преступлений против человечности", - заявила госсекретарь при МИД Словении Нева Грашич.

Она отметила, что объявление Нетаньяху персоной нон грата не направлено против израильского народа.

Ранее Словения объявила persona non grata двоих израильских министров - Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича.