Иран отверг обвинения стран Запада в преследовании своих противников за границей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Тегеран опровергает обвинения со стороны 14 западных стран в том, что иранские спецслужбы занимаются преследованием политических оппонентов за рубежом, сообщает в пятницу агентство "Тасним" со ссылкой на иранский МИД.

"Эти обвинения безосновательны и нелепы. (...) США, Франция и другие страны, подписавшие антииранское заявление, должны сами нести ответственность за нарушение международного права как спонсоры, укрывающие опасные криминальные элементы и группировки", - заявил представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

По его словам, заявление западных стран - не что иное, как "попытка возложить вину на других и отвлечь внимание общественности от самой важной темы дня - действий Израиля в секторе Газа".

Накануне группа из 14 государств - США, Канады, Великобритании, Албании, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Испании и Швеции - выпустила совместное заявление, в котором осудила "растущий масштаб государственных угроз" на своей территории со стороны иранских спецслужб. В коммюнике страны выразили глубокую обеспокоенность предполагаемым участием Ирана в операциях против журналистов, диссидентов, еврейских общин и чиновников в Европе и Северной Америке.

По версии авторов заявления, спецслужбы пытаются похищать, ликвидировать или запугивать людей. "Это неприемлемо. Мы считаем такие атаки, независимо от выбора цели, нарушением нашего суверенитета", - говорилось в документе.



