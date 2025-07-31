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В Иране потребовали от США возмещения ущерба для возобновления переговоров

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал условием возвращения к переговорам по ядерной программе компенсацию США ущерба, нанесенного Ирану в ходе конфликта с Израилем.

"США придется возместить Ирану причиненный ущерб", - заявил министр Financial Times.

Также, по его словам, США "должны объяснить, почему они нанесли удары во время переговоров, и должны гарантировать, что не станут делать этого на фоне будущих встреч".

Ранее Аракчи сказал Le Monde, что еще одним условием возобновления переговоров является неприменение США военной силы против Ирана.

28 июля Аракчи заявил, что Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы вне зависимости от того, кто этого требует.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Очередная встреча для обсуждения ядерной программы была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне. США 22 июня также нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.

Иранские власти на протяжении многих лет заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

Аббас Аракчи Израиль МИД США
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