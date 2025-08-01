Во Франции госсубсидии на ВИЭ в 2026 году вырастут на 23% - до рекордных 9 млрд евро

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Во Франции в 2026 году государственные субсидии на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) вырастут на 23% и достигнут рекордных 9 млрд евро, сообщила Комиссия по регулированию энергетики.

Значительное увеличение расходов обусловлено растущим использованием солнечной, ветровой и биогазовой энергии в стране. При этом Франция по-прежнему получает значительную часть электроэнергии от АЭС.

Комиссия отметила, что активный рост производства "чистой энергии" привел к сокращению выбросов и способствовал рекордному экспорту электроэнергии в 2024 году (на 5 млрд евро).

Между тем существенное повышение производства на базе ВИЭ оказывает косвенное воздействие на атомную энергетику, поскольку Electricite de France SA (оператор АЭС) все чаще вынужден снижать выработку, чтобы избежать перегрузки сети. Операторы солнечной и ветровой энергии также могут быть вынуждены сокращать производство в очень солнечные или ветреные дни, когда цены опускаются ниже нуля, хотя они в значительной степени получают компенсацию за эти сокращения.