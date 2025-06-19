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Астана обсудила с французской EDF ее участие в строительстве АЭС в Казахстане

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Руководство агентства Казахстана по атомной энергии обсудило с французской Electricite de France (EDF) ее участие в международном консорциуме по строительству АЭС в республике, сообщила пресс-служба агентства.

По данным пресс-службы, в среду в Астане состоялась рабочая встреча зампредов агентства по атомной энергии Асета Махамбетова и Василия Лавренова со старшим вице-президентом французской государственной энергетической компании Electricite de France Вакисом Рамани. Во встрече также приняли участие представители ТОО "Казахстанские атомные электрические станции".

"Стороны обсудили возможность участия EDF в реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане в составе международного консорциума. Особое внимание было уделено вопросам научно-технического взаимодействия, а также возможностям сотрудничества в сфере реакторов малой и средней мощности", - говорится в сообщении, распространенном по итогам встречи.

Стороны договорились продолжить совместную работу по развитию сотрудничества.

Казахстан EDF АЭС
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