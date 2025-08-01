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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 6 августа составит 19,4 руб./т

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 6 августа составит 19,4 рубля за тонну. Такой расчет представил Минсельхоз в пятницу вечером.

До этого четыре недели подряд она была нулевой.

Пошлина на ячмень сохранится на нулевом уровне, на кукурузу - повысится до 371,5 рубля с 215,3 рубля за тонну неделей ранее.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $224,2 за тонну на пшеницу ($224,3 за предыдущий период), $194,4 - на ячмень ($193,5), $228,9 - на кукурузу ($232,3).

Новые ставки будут действовать по 12 августа.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляла 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну. С 24 июля 2025 года базовая цена на ячмень повысилась до 17,875 тыс. рублей за тонну, на пшеницу не изменилась.

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