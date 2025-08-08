Поиск

Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России с 13 августа будут нулевыми

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России с 13 августа будут нулевыми. Такой расчет представил Минсельхоз.

До этой даты ставка пошлины на экспорт пшеницы составляет 19,4 рубля за тонну, кукурузы - 371,5 рубля. Пошлина на экспорт ячменя уже длительное время находится на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $223,5 за тонну на пшеницу ($224,2 за предыдущий период), $199,7 - на ячмень ($194,4), $220 - на кукурузу ($228,9).

Новые ставки будут действовать по 19 августа.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тысяч рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тысяч и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляла 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну. С 24 июля 2025 года базовая цена на ячмень повысилась до 17 875 рублей за тонну, на пшеницу не изменилась.

