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Постпред США при НАТО сообщил, что Уиткофф прибудет в Россию на выходных

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже на этих выходных прибудет в Россию для переговоров по Украине, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Знаю, что на выходных Стив Уиткофф будет в Москве. Надеюсь, он добьется прорыва в урегулировании" - приводят в ночь на воскресенье его слова американские СМИ.

Ранее на этой неделе Уиткофф совершил визит на Ближний Восток. Как заявил президент США Дональд Трамп, после этой поездки Уиткофф направится в РФ.

США Стив Уиткофф Россия
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