Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 августа

В Сочи загорелся резервуар с топливом, Минобороны РФ сообщило о 93 сбитых беспилотниках ВСУ, на Камчатке впервые в истории извергается вулкан Крашенинникова

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На нефтебазе в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с топливом, предварительно, пострадавших нет. На короткое время приостанавливал работу сочинский аэропорт.

- Над Воронежем и тремя районами Воронежской области уничтожено порядка 15 беспилотников, пострадала женщина.

- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Россию на выходных, сообщил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер. Он также выразил надежду, что продажа Штатами оружия союзникам по альянсу подтолкнет Москву к переговорам с Киевом.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на воскресенье 93 украинских БПЛА, в том числе 60 - над Черным морем.

- Пять вагонов-цистерн сошли с рельсов на станции Ин в Еврейской автономной области, произошла утечка корабельного топлива.

- Первое в истории извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке. Выбросы пепла достигают высоты 5-6 км над уровнем моря, пепловый шлейф переместился на 75 км на восток, на пути распространения населенных пунктов нет.