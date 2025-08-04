ХАМАС требует ежедневного въезда сотен грузовиков с помощью в Газу для возобновления переговоров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС назвало одним из условий возобновления переговоров по возвращению заложников ежедневный въезд в анклав сотен грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, ХАМАС в настоящее время требует ежедневного въезда сотен грузовиков в сектор Газа в качестве предварительного условия для возвращения за стол переговоров.

Издание также сообщает, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал семьям израильских заложников, что Израиль и США в настоящее время работают над рамочным соглашением об окончании войны и освобождении пленных.

В свою очередь, источник газеты заявил, что "разработка соглашения с ХАМАС о прекращении войны займет месяцы".

"Это будут очень сложные переговоры", - отметил он.

В субботу Уиткофф заявил, что окончательное прекращение боев в секторе Газа и полноценное соглашение по урегулированию ситуации должны быть сейчас главной политической задачей.

В то же время Уиткофф заявил, что ему нечего сообщить об успехах в переговорах с ХАМАС по заложникам. "ХАМАС ведет себя так, словно не держит слово. Переговоры обескураживали, и теперь мы думаем: нам нужно сделать все или ничего", - сказал спецпосланник президента.