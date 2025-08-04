Что случилось этой ночью: понедельник, 4 августа

Трамп назвал дату визита Уиткоффа в РФ, обломки БПЛА нарушили движение поездов в Волгоградской области, Рублёв вышел в четвертьфинал "Мастерса"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа, заявил Дональд Трамп.

- Все придворовые территории на Кубани, подтопленные в результате сильных ливней, освободились от воды, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

- В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА на транспортно-энергетические объекты. В городе Фролово в связи с падением обломков дрона приостановлено движение пассажирских поездов.

- Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник возле Камчатки. Эпицентр находился в 149 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 60 км.

- Движение ХАМАС потребовало ежедневного въезда в Газу сотен грузовиков с гумпомощью для возвращения за стол переговоров, сообщила Jerusalem Post.

- Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто (Канада).