Кризис в Красном море увеличил выбросы СО2 от контейнерных перевозок в ЕС на 18 млн т

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Продолжающийся кризис в Красном море и изменение маршрутов судов в направлении юга Африки привели к увеличению выбросов CO2 от контейнерных перевозок в Европейском союзе на 45% в 2024 году, пишет консалтинговая компания Sea-Intelligence со ссылкой на обязательные данные ЕС по выбросам.

Хотя в целом по сектору судоходства выбросы CO2 выросли на 10%, увеличение показателей в секторе контейнерных перевозок оказалось непропорционально сильным, отмечают эксперты.

С 2018 по 2023 год контейнеровозы последовательно сокращали выбросы, несмотря на рост объемов перевозок, при этом эмиссия СО2 в среднем снижалась на 4,4% в год.

"Если бы мы, чисто гипотетически, предположили, что кризиса в Красном море не было и что контейнерные линии в 2024 году снова сократят свои общие выбросы на 4,4%, это привело бы к общей эмиссии в 34,7 млн тонн в 2024 году. Вместо этого, согласно отчетам, реальный объем выбросов составил 52,7 млн тонн. Если предположить, что основной причиной увеличения выбросов в 2024 году является маршрут вокруг Африки, то действия хуситов привели к увеличению выбросов CO2 в 2024 году, связанных с контейнерными перевозками, на 18 млн тонн. Это фактически соответствует выбросам СО2 в Камбодже", - указывает Sea-Intelligence.

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года совершили нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы в свою очередь стали обстреливать суда в Красном море. С начала военных действий в регионе судовладельцы и операторы стали выбирать более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды в южной части Африки, несмотря на дополнительные расходы на топливо и увеличение времени транзита, который прибавляет несколько тысяч миль к путешествию, увеличивая время в пути до двух недель в зависимости от скорости судна.