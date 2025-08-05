Хуситы заявили об ударе по аэропорту имени Бен-Гуриона

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники хуситы утверждают, что нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона.

"Ракетные силы хуситов провели военную операцию против аэропорта Лод (старое название аэропорта - ИФ) (...) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - приводят хуситы заявление представителя группировки Яхьи Сари в социальной сети X во вторник.

В заявлении утверждается, что операция была успешной и привела к приостановке работы аэропорта.

Вместе с тем в ночь на вторник в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе. Армия обороны Израиля также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.



