Поиск

Израильские поселенцы препятствуют поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Израильские поселенцы уже второй день блокируют проезд иорданских фур с гуманитарными грузами в сектор Газа, заявил пресс-секретарь правительства Иордании Мухаммед аль-Мумани.

"В воскресенье поселенцы собрали толпу и препятствовали движению фур, а затем рассыпали дороге острые предметы, что привело к повреждению шин четырех автомобилей", - цитирует его слова иорданское агентство Петра.

Он добавил, что несколько человек получили ранения.

Аль-Мумани призвал правительство Израиля вмешаться для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее в ООН заявили о "катастрофических и быстро ухудшающихся условиях в секторе Газа". В организации отметили, что кризисная ситуация, связанная с нехваткой продовольствия, становится все более напряженной.

23 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в секторе Газа наблюдается резкий рост числа смертей от недоедания. Данная информация стала поводом для резкой критики в адрес израильских властей со стороны европейских и арабских государств.

В то же время, армия Израиля отвергает обвинения в предумышленном создании голода в секторе.

Израиль ООН Газа Тедрос Адханом Гебрейесус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля допускают полную оккупацию сектора Газа

В индийском МИД назвали необоснованной критику США в связи с покупкой нефти у РФ

В индийском МИД назвали необоснованной критику США в связи с покупкой нефти у РФ

Что произошло за день: понедельник, 4 августа

В ЕС ожидают, что США на этой объявят исключения из новых пошлин

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Tesla одобрила новое вознаграждение Маска на $29 млрд

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну

На севере Великобритании шторм "Флорис" нарушил работу транспорта

На севере Великобритании шторм "Флорис" нарушил работу транспорта

Работники Boeing на трех заводах по производству истребителей начали забастовку

Работники Boeing на трех заводах по производству истребителей начали забастовку
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2333 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6880 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });