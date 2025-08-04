Израильские поселенцы препятствуют поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Израильские поселенцы уже второй день блокируют проезд иорданских фур с гуманитарными грузами в сектор Газа, заявил пресс-секретарь правительства Иордании Мухаммед аль-Мумани.

"В воскресенье поселенцы собрали толпу и препятствовали движению фур, а затем рассыпали дороге острые предметы, что привело к повреждению шин четырех автомобилей", - цитирует его слова иорданское агентство Петра.

Он добавил, что несколько человек получили ранения.

Аль-Мумани призвал правительство Израиля вмешаться для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее в ООН заявили о "катастрофических и быстро ухудшающихся условиях в секторе Газа". В организации отметили, что кризисная ситуация, связанная с нехваткой продовольствия, становится все более напряженной.

23 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в секторе Газа наблюдается резкий рост числа смертей от недоедания. Данная информация стала поводом для резкой критики в адрес израильских властей со стороны европейских и арабских государств.

В то же время, армия Израиля отвергает обвинения в предумышленном создании голода в секторе.