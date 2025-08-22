В канцелярии Нетаньяху отвергли доклад о голоде в Газе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу заявили, что доклад Комитета ООН по отслеживанию ситуации с голодом, констатирующий катастрофический голод в провинции Газа, не соответствует действительности, и что израильская сторона с октября 2023 года пропустила в анклав два миллиона тонн гумпомощи.

"Доклад - вопиющая ложь. Израиль не ведет политику голода, он ведет политику предотвращения голода. С начала войны Израиль пропустил 2 млн тонн гумпомощи в сектор Газа - по тонне на человека", - говорится в сообщении канцелярии в соцсети X.

Там заверили, что Израиль продолжит борьбу с группировкой ХАМАС вплоть до ее уничтожения и кампанию по освобождению заложников, остающихся в Газе.

"Цивилизованный мир должен требовать две вещи: немедленное, без условий освобождение всех заложников и правду", - отметили в офисе премьера.

Провинция Газа расположена на севере сектора Газа. В частности, в ней расположен одноименный город.

Ранее в докладе, где анализировались данные за 1 июля - 15 августа 2025 года, отмечалось, что "согласно комплексной классификации стадий продовольственной безопасности, в провинции Газа свирепствует катастрофический голод". По прогнозам комитета, такой голод в ближайшие недели настигнет также палестинских провинций Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис.

Комитет призывал обеспечить полноценный допуск гуманитарной помощи в сектор Газа.

В МИД Израиля в свою очередь назвали доклад сфабрикованным. По мнению МИД, доклад "основан на лживых данных ХАМАС, которые поступают через организации с корыстными интересами".

В Израиле утверждают, что за последние сутки в сектор Газа пропустили свыше 220 грузовиков с гумпомощью. Еще 155 грузов с гуманитарной помощью сбросили с воздуха.

Комитет по отслеживанию ситуации с голодом был учрежден в 2014 году. В него входят эксперты в области питания, здравоохранения, продовольственной безопасности, оценки уровня жизни. Они опираются на Комплексную классификацию стадий продовольственной безопасности, партнерами которой выступают агентства ООН и международные общественные организации.

По оценке ООН, чтобы прокормить население сектора Газа, необходимо ежедневно доставлять 600 грузовиков с гуманитарной помощью.