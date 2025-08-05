Президент Финляндии напомнил о приближении срока прекращения огня на Украине, названного Трампом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, они обсудили ситуацию на Украине и строительство ледоколов в Финляндии.

"Приближается крайний срок, установленный президентом Трампом для прекращения огня. Финляндия поддерживает все усилия по достижению немедленного прекращения огня", - написал Стубб в понедельник в соцсети Х.

Говоря о строительстве ледоколов, он отметил, что "это важная тема в сотрудничестве и безопасности между союзниками".

"Финляндия построила 60% ледоколов в мире. У нас есть ноу-хау, чтобы быстро и надежно строить ледоколы", - добавил Стубб.

Вопрос об Украине и о ледоколах президенты обсуждали ранее в марте на неформальной встрече, на которой, в числе прочего, они играли в гольф.

Как отмечает газета Helsingin Sanomat, на прошлой неделе верфь Rauma объявила, что сформирует альянс с тремя другими компаниями морской отрасли, чтобы выиграть конкурс для строительства ледоколов. Цель четырех компаний - построить два средних арктических ледокола для береговой охраны США в Финляндии в течение 36 месяцев.

