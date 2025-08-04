Стубб и Трамп провели телефонные переговоры, обсудили ледоколы и ситуацию на Украине

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал строительство ледоколов и конфликт на Украине.

"Мы продолжил наш разговор о ледоколах - важной части сотрудничества между союзниками, обеспечения безопасности. Финляндия построили 60% ледоколов в мире. У нас есть возможность строить их качественно и быстро", - написал он в соцсети X.

В апреле портал финского телерадиовещания Yle сообщал со ссылкой на министра иностранных дел Элину Валтонен, что Финляндия ожидает заказы от США на строительство ледоколов.

Также Стубб отметил, что истекает срок, отведенный Трампом на урегулирование на Украине.

"Финляндия поддерживает все усилия, направленные на немедленное прекращение огня. Переговоры должны вести к длительному и справедливому миру", - добавил он.

29 июля Трамп заявил, что через 10 дней истечет дедлайн по украинскому урегулированию, после которого США намерены ввести пошлины в отношении РФ.