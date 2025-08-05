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Норвегия, Швеция и Дания закупят у США для Украины вооружений на 430 млн евро

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Норвегии, Швеции и Дании выделят в общей сложности 430 млн евро на военную помощь Украине, закупки американских вооружений будут произведены в рамках запущенного механизма США-НАТО, сообщают европейские СМИ.

В пресс-релизе норвежского правительства указано, что данный пакет помощи будет включать "поддержку для украинской противовоздушной обороны, боеприпасы и другое жизненно важное вооружение".

Больше половины этой - 230 млн евро - выделит Швеция, 120 млн - Норвегия, 80 млн - Дания.

Ранее Нидерланды объявили о планах потратить 500 млн евро на американское оружие для поставок на Украину в рамках новой схемы закупок.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона вооружение, которое впоследствии можно будет передавать Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал логичным решение об оплате европейскими странами американского оружия для Украины.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в свою очередь заявляла, что страны ЕС предпочли бы, чтобы Вашингтон оказывал часть военной помощи Украине безвозмездно. "Если мы платим за это оружие, то это означает, что именно мы, а не США, оказываем эту военную помощь", - сказала Каллас. Она подчеркнула, что в Брюсселе "хотели бы видеть распределение этих расходов".

Дания Кая Каллас НАТО Норвегия Швеция США Украина
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