Норвегия планирует направить на поддержку Украины в 2026 году $8,5 млрд

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре в понедельник заявил, что власти страны планируют выделить в 2026 году на поддержку Украины $8,5 млрд, передает Bloomberg.

"Финансовая помощь Норвегии Украине 2025 года продолжится и в 2026 году. Объем должен составить $8,5 млрд в 2026 году; соответствующее предложение я направлю в парламент", - заявил премьер в ходе визита в Киев.

Данная инициатива должна получить одобрение норвежского парламента.

По данным Bloomberg, в 2025 году норвежское правительство выделило на нужды Украины $8,4 млрд. При этом Норвегия входит в десятку крупнейших поставщиков помощи Киеву.

В конце июня Стёре объявил о стремлении Осло нарастить оборонные расходы до уровня в 5% от ВВП, но уточнил, что данную цель удастся достичь уже после 2030 года. Он разъяснил, что Норвегия намеревается направить 3,5% от ВВП на стандартные нужды обороны, включая поддержку Украины, и еще 1,5% ВВП на иные, более широкие потребности в сфере безопасности.

