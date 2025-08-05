Москва сделала представление Тель-Авиву в связи с нападением на автомобиль сотрудников дипмиссии РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Посольство России в Тель-Авиве сделало представление властям Израиля в связи с нападением на автомобиль представительства РФ при Палестинской национальной администрации при попустительстве израильских военнослужащих, сообщила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы", - сообщила Захарова в ответе на вопрос СМИ.

Она напомнила, что 30 июля служебный автомобиль с дипломатическими номерами, в котором находились сотрудники российской дипмиссии, аккредитованные при МИД Израиля, подвергся нападению в районе израильского поселения Гиват-Асаф со стороны группы поселенцев.

Захарова отметила, что "сама вылазка сопровождалась устными угрозами в адрес российских дипломатов". "Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошёл при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших", - подчеркнула официальный представитель.

"Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая, в числе прочего, предписывает принимающему государству обеспечивать соблюдение принципа неприкосновенности имущества иностранных представительств и относиться к аккредитованным в нём иностранным дипломатам с должным уважением, принимая все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу и достоинство", - заявила Захарова.