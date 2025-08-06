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США усилят во второй половине 2025 г. военное присутствие в Финляндии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты планируют усилить во второй половине года военное присутствие в Финляндии, принять активное участие в учениях в как этой стране, так и в регионе Балтийского моря, сообщили Силы обороны Финляндии.

"Военное присутствие и учения Соединенных Штатов в различных частях Финляндии и региона Балтийского моря включены в существующие планы и являются частью двустороннего сотрудничества в области обороны между Финляндией и Соединенными Штатами. Цель состоит в том, чтобы повысить готовность, укрепить оперативную совместимость и содействовать региональной безопасности", - говорится в опубликованном в среду пресс-релизе.

"В нынешней обстановке в области безопасности сотрудничество является обязательным условием... Присутствие Соединенных Штатов является демонстрацией углубления сотрудничества и приверженности Соединенных Штатов Финляндии и региону Балтийского моря", - отметил заместитель начальника штаба по стратегии генерал-майор Сами Нурми.

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Усиление присутствия и учебная деятельность были начаты в середине июля, когда в Финляндию прибыл первый отряд морской пехоты США. Подразделения, дислоцированные в бригаде "Уусимаа" и береговой бригаде, будут действовать в Финляндии около месяца. Американские солдаты прибыли и в бригаду "Карилия". Они будут обеспечивать обучение финских военнослужащих работе с американской техникой и ее обслуживанию.

Дополнительные мероприятия с участием американских войск запланированы на всю территорию Финляндии во второй половине года.

"Совместные процедуры и возможности позволят эффективно планировать и осуществлять коллективную оборону в любых ситуациях. Учения во второй половине 2025 года будут обширными и будут охватывать армию, флот и военно-воздушные силы", - сказано в сообщении Сил обороны.

Вступившее в силу в прошлом году соглашение о сотрудничестве в области обороны (DCA) между Финляндией и США разрешает присутствие и обучение американских войск в Финляндии. Двусторонняя деятельность осуществляется в соответствии с соглашением и по взаимному согласию, говорится в сообщении.

США Финляндия
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