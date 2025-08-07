Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости компаний и следили за изменениями в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС) и международной торговле.

На прошлой неделе член совета управляющих Федрезерва Адриана Куглер объявила, что покинет этот пост на несколько месяцев раньше срока - 8 августа, а не 31 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп назвал ее решение "приятным сюрпризом".

Трамп не рассматривает кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на вакантное место в совете управляющих ФРС. При этом президент заявил в интервью CNBC, что объявит о своем выборе "в ближайшее время".

Уход Куглер предоставляет ему возможность назначить на эту должность человека, который в дальнейшем может стать руководителем Федрезерва после окончания срока полномочий нынешнего главы Джерома Пауэлла в мае следующего года.

"Это будет один из четырех кандидатов", - сказал Трамп. Он рассматривает как "очень хороших" кандидатов нынешнего экономического советника Белого дома Кевина Хассета, а также Кевина Уорша, занимавшего аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входившего в совет управляющих ФРС.

Президент не назвал двух других кандидатов, но сказал, что Бессент не будет претендовать на эту должность, поскольку хочет остаться на посту министра финансов.

Кроме того, Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с закупками этой страной российской нефти.

Котировки акций Apple Inc. повысились на 5,1% по итогам торгов. Компания обязалась инвестировать дополнительно $100 млрд в США. Таким образом, общий размер ее инвестиций в страну за четыре года составит $600 млрд. Ранее в этом году Трамп пригрозил Apple ввести пошлину "как минимум в 25%" на продаваемые в стране iPhone, если они производятся за ее пределами.

Бумаги McDonald's Corp. подорожали на 3%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания увеличила чистую прибыль во втором квартале на 11%, выручку - на 5%, при этом выручка и скорректированная прибыль превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость канадской Shopify Inc. подскочила на 22%. Оператор платформы электронной коммерции нарастил чистую прибыль в апреле-июне в 5,3 раза, выручку - на 31%. Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

Цена акций Arista Networks взлетела на 17,5% благодаря сильному прогнозу выручки этого разработчика облачных решений.

Uber Technologies сократила капитализацию на 0,2%. При этом компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, повысила чистую прибыль в минувшем квартале на 33%, а также объявила программу выкупа своих акций на $20 млрд.

Walt Disney Co. потеряла 2,7% рыночной стоимости, хотя крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа удвоила чистую прибыль в третьем финансовом квартале, что существенно превзошло ожидания экспертов.

Акции чипмейкера Advanced Micro Devices подешевели на 6,4%, несмотря на сильные отчетность и прогноз.

Котировки бумаг Snap Inc. упали на 17,2%. Рост квартальной выручки владельца приложения Snapchat замедлился на фоне сокращения маркетинговых бюджетов рекламодателей и сбоя в работе его рекламной платформы, приведшего к продаже рекламы по сниженным ценам.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,18% и составил 44193,12 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,73% - до 6345,06 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,21% и составил 21169,42 пункта.