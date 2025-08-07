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Apple инвестирует дополнительные $100 млрд в экономику США

Импортные полупровродники и чипы подвергнутся 100% пошлинам

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Компания Apple инвестирует дополнительные $100 млрд в производство в США, доведя общий объем инвестиций до $600 млрд.

"Это крупнейшая инвестиция, которую Apple когда-либо делала в Америке или где-либо еще", - заявил Трамп в Белом доме.

Президент США назвал инвестиции Apple "значительным шагом на пути к конечной цели - обеспечению того, чтобы iPhone, продаваемые в Соединенных Штатах Америки, также производились в Америке".

Трамп заявил, что инвестиции позволят создать более 20 тыс. новых рабочих мест в США и тысячи других рабочих мест у поставщиков Apple, таких как Samsung и Corning.

Ранее Apple пообещала потратить в США $500 млрд в течение следующих четырех лет. Эти деньги пойдут на строительство нового завода по производству серверов в Хьюстоне, академии поставщиков в Мичигане и дополнительные расходы на сотрудничество с существующими поставщиками в стране.

Кроме того, президент США заявил, что планирует ввести 100% пошлины на импорт чипов и полупроводников.

"Мы собираемся ввести очень высокие тарифы на чипы и полупроводники, но хорошая новость для таких компаний, как Apple, заключается в том, что если вы производите в Соединенных Штатах или обязались производить (...) плата взиматься не будет", - сказал Трамп.

Он не стал уточнять, когда именно планирует ввести данные пошлины.

Apple Samsung Мичиган США
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