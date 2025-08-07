В Казахстане ожидают окончательный отчет по крушения самолета AZAL до конца года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Окончательный отчет о расследовании крушения самолета AZAL близ казахстанского Актау могут опубликовать до конца 2025 года, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева.

"Что касается авиакатастрофы "Азала". (...) Сейчас стадия анализа завершается, переходит в стадию подготовки окончательного отчета. Через несколько месяцев будет окончательный отчет. Думаю, до конца года будет подготовлен окончательный отчет", - сказал Бозумбаев на брифинге в четверг в Астане.

При этом он отметил, что главным вопросом остается то, каким образом самолет получил повреждения.

"Единственный вопрос, связанный с "Азалом", я бы не хотел это политизировать, - это каким образом он получил повреждения. (...) Осколки внешних объектов находились в фюзеляже, полностью были изъяты следственно-оперативной группой и направлены Генпрокуратурой на взрывотехническую и криминалистическую экспертизы. Мы ждем их завершения. (...) Мы знаем, когда борт получил повреждения, но мы не знаем, чем он их получил. Для ответа на этот вопрос нужны результаты этих экспертиз по линии правоохранительных органов", - сказал Бозумбаев.

Вице-премьер отметил, что сложно сказать, когда именно будут готовы эти экспертизы. "Такого вида вооружений, к сожалению, в Казахстане нет. Поэтому соответствующие запросы и требования направлены Генпрокуратурой в соответствующие государства", - сказал Бозумбаев.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек, погибли 38.