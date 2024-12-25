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Власти Казахстана сообщили о гибели 38 человек при крушении самолета в Актау

Власти Казахстана сообщили о гибели 38 человек при крушении самолета в Актау
Фото: РИА Новости/МЧС Республики Казахстан

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана, глава госкомиссии по расследованию причин ЧП Канат Бозумбаев.

"Ситуация не очень хорошая, 38 погибших", - сказал Бозумбаев на встрече с представителями азербайджанской делегации в Актау.

Он уточнил, что в целях идентификации тел будут назначены соответствующие экспертизы.

Бозумбаев заверил представителей азербайджанской делегации, что все необходимые медикаменты для лечения пострадавших имеются, дополнительно из Астаны направлен борт санавиации с лучшими врачами.

В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии.

Крушение самолета в Казахстане

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Актау Казахстан Канат Бозумбаев Азербайджан
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