Таиланд и Камбоджа согласовали условия реализации соглашения о перемирии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Представители Таиланда и Камбоджи на встрече в Малайзии согласовали 13 пунктов дальнейшей реализации соглашения по перемирию, которое вступило в силу 28 июля, сообщает в четверг издание The Nation.

Среди ключевых договоренностей, достигнутых в ходе встречи, издание приводит обязательство прекратить военные действия и не перемещать войска, обязательство не провоцировать военные действия и обеспечивать безопасность мирных граждан. Также будет создана Временная группа наблюдателей, в которую войдут военные атташе стран АСЕАН и которая будет следить за соблюдением перемирия, пока формируется постоянная группа наблюдателей под руководством АСЕАН.

Вместе с тем Таиланд и Камбоджа согласились продолжать диалог на всех уровнях и работать вместе для достижения устойчивого мира и стабильности в регионе.

Сопредседателями встречи стали вице-премьер и министр национальной обороны Камбоджи генерал Теа Сейха и и.о. министра обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит. Ее также посетили министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин и официальные лица из США и Китая.

Ранее сообщалось, что с 4 по 7 августа Малайзия примет в своей столице Куала-Лумпуре переговоры Таиланда и Камбоджи, нацеленные на урегулирование пограничных проблем двух стран.

Отношения между Таиландом и Камбоджей накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

28 июля премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие. Этому шагу предшествовали переговоры стран в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР.

Камбоджа Таиланд
