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Премьер Малайзии заявил, что Таиланд и Камбоджа согласны на немедленное прекращение огня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил в понедельник о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие, сообщает Associated Press.

"Лидер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились на немедленное, без предварительных условий прекращение огня", - передает агентство.

В свою очередь The Straits Times передает, что, по словам премьера, перемирие вступит в силу с рассвета 29 июля.

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"Это ключевой шаг по направлению к деэскалации ситуации, восстановлению мира и безопасности", - сказал он.

Он добавил, что после вступления в силу режима прекращения огня высокопоставленные командиры Таиланда и Камбоджи проведут неформальную встречу; также может пройти встреча военных атташе стран АСЕАН, если Бангкок и Пномпень захотят выработать соглашение о более долговременном урегулировании конфликта.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

Малайзия Анвар Ибрагим Камбоджа Таиланд
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