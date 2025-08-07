ЕК считает преждевременными разговоры о роли ЕС в случае переговоров РФ-США-Украина

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - О возможном участии ЕС в предполагаемой встрече лидеров РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского рассуждать несвоевременно, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста.

"Что касается возможных трехсторонних переговоров, я полагаю, что еще предстоит определить формат, логистику и сроки. Поэтому пока преждевременно говорить, что произойдет", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на вопросы о том, какой могла бы быть роль Европейского союза в случае переговоров на высшем уровне об украинском урегулировании.

"Ничего еще не решено (...), формат встречи пока в стадии разработки", - добавила Подеста.

Она подтвердила, что накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в отличие от ряда европейских лидеров не была проинформирована американской стороной об итоге рабочей встречи президента РФ Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. При этом представитель ЕК пояснила, что председателя Еврокомиссии проинформировали несколько европейских руководителей. Подеста не стала называть их имена.

По ее словам, Брюссель по теме мирного урегулирования поддерживает постоянные контакты на всех уровнях с Украиной и другими европейскими странами.