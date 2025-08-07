Поиск

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом.

"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей - президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест", - сказал Путин журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос о том, где может пройти подобная встреча.

Путин ответил на вопросы журналистов о его предстоящей встрече с Трампом в Кремле в присутствии арабского гостя - президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна. Журналисты остановили двух президентов своими вопросами, когда они вместе шли по залам Кремля.

Главу российского государства также спросили, какая из сторон была инициатором возможной встречи двух президентов.

"Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. Кто какое слово сказал первым, не имеет значения", - сказал Путин.

Ранее в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.

"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения", - сказал Ушаков.

"Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано и информируем об этом несколько позже", - добавил представитель Кремля.

Ушаков также сообщил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи двух президентов. "Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно", - сказал он.

