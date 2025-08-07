Поиск

В ЕК ожидают, что США будут соблюдать политическое соглашение о торговле с ЕС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) рассчитывают, что Соединенные Штаты будут придерживаться своих обязательств по политическому соглашению о торговле, достигнутому между председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом.

"У нас теперь есть политическое соглашение на основе договорённостей госпожи фон дер Ляйен и господина Трампа. Мы работаем над текстом совместной европейско-американской декларации, которая уточнит детали. Но она тоже не будет обязывающей юридически. Это будет "дорожная карта" с политическими обязательствами", - сказал в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Олоф Жилл.

"Американцы обязались перед Европейским союзом, что таможенные пошлины в 15% включают фармацевтические продукты, автомобили, запчасти к ним и полупроводники. И мы ожидаем, что американцы как можно скорее применят это соглашение", - объяснил пресс-секретарь.

Так Жилл ответил на вопросы о том, как обстоят дела с ожидаемой совместной декларацией ЕС-США и с предполагаемыми снижениями пошлин на ряд европейских товаров, в частности на автомобили, а также с исключениями для ряда продуктов.

"Я не могу вам называть точных сроков. Эти вопросы надо задавать американцам, в том числе, что касается этой совместной декларации. Мяч теперь на стороне американцев, и мы с нетерпением ожидаем, что они ускорят процесс, чтобы согласовать совместную декларацию, а затем рассмотреть другие отрасли для других сокращений пошлин", - заявил представитель ЕК.

Глава Еврокомиссии и американский президент объявили 27 июля о заключении соглашения по таможенным тарифам в 15% на большинство товаров, экспортируемых в США из ЕС.

