Макрон заявил Зеленскому о поддержке Францией установления прекращения огня

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в четверг о "продолжительной беседе" с президентом Украины Владимиром Зеленским и обмене мнениями с "несколькими европейскими лидерами" в связи с перспективой переговоров по украинскому урегулированию.

"Я подтвердил украинскому президенту полную поддержку Францией необходимости установления прекращения огня с целью начала переговоров о прочном и долгосрочном решении, которое сохранит законные права Украины и гарантирует ее безопасность и безопасность европейцев", - написал Макрон в соцсети X.

Ранее в четверг о разговоре с Зеленским также в X объявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы обсудили ближайшие шаги на пути к мирному соглашению, будущее членство Украины в Европейском союзе, а также ее восстановление", -сообщила глава ЕК.

"Мы полностью поддерживаем Украину. Мы продолжим играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира", - заявила фон дер Ляйен.

