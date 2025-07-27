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Макрон обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине

Макрон обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине
Эммануэль Макрон
Фото: Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Французский президент Эмманyэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку Франции и обсудил с ним борьбу с коррупцией.

"Я подтвердил поддержку Франции: мы продолжим увеличивать помощь Украине и усилим давление на Россию", - написал Макрон в сети X после состоявшегося в воскресенье разговора с украинским коллегой.

По словам французского президента, "несмотря на войну, Украина остаётся динамичной демократией и намерена продолжать движение по европейскому пути".

"В этом контексте мы подтвердили важность борьбы с коррупцией, возглавляемой независимыми и полностью эффективными институтами", - сообщил президент Франции.

Комментируя разговор Макрона и Зеленского, газета Le Figaro отмечает, что президент Украины "вызвал бурю негодования, приняв закон, фактически ограничивающий независимость двух антикоррупционных органов (Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры - ИФ), передав их в прямое подчинение генеральному прокурору, который, в свою очередь, подчиняется исполнительной власти Украины".

Le Figaro указывает на "резкую критику в украинском гражданском обществе" принятого закона, после чего Зеленский 24 июля объявил, что предлагает новый законопроект, призванный вновь обеспечить независимость украинских антикоррупционных структур от правительства.

"На этот раз Брюссель приветствовал эту меру", - констатирует газета.

В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также провела с Зеленским разговор, которому дала позитивную оценку в сети X. "Украина уже многого достигла на своём европейском пути. Ей необходимо опираться на этот прочный фундамент и сохранять независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольным камнем верховенства права на Украине", - написала фон дер Ляйен.

Украина Франция Эмманyэль Макрон Владимир Зеленский
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