Трамп анонсировал подписание соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мирный саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится в Белом доме в пятницу, заявил президент США Дональд Трамп.

"Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он отметил, что многие лидеры "пытались положить конец войне, но до сих пор безуспешно".

По словам Трампа, его администрация взаимодействовала с обеими сторонами в течение довольно долгого времени.

Американский лидер объявил, что, кроме мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, также планируется подписание двусторонних экономических соглашений между США и каждой страной.

"Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и всего мира", - пообещал президент США.