Орбан предложил Мерцу и Макрону отправиться в Москву для переговоров по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы направиться в Россию для переговоров от имени ЕС по украинскому урегулированию, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы просим, чтобы как можно скорее прошел саммит между ЕС и Россией - прежде, чем состоится саммит США и Россия", - сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он отметил, что представлять ЕС следует Мерцу и Макрону, поскольку представители руководства ЕС не справились со своей задачей во время торговых переговоров с США.

"Я предлагаю, чтобы именно канцлер ФРГ и президент Франции отправились в Москву для переговоров от имени ЕС, а не руководство Евросоюза, поскольку на переговорах по пошлинам мы уже увидели, что этого было недостаточно", - добавил венгерский премьер.

По словам Орбана, ЕС следует действовать "более активно", поскольку украинский конфликт происходит на территории Европы.

В четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.