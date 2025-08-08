Поиск

Орбан предложил Мерцу и Макрону отправиться в Москву для переговоров по Украине

Орбан предложил Мерцу и Макрону отправиться в Москву для переговоров по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы направиться в Россию для переговоров от имени ЕС по украинскому урегулированию, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы просим, чтобы как можно скорее прошел саммит между ЕС и Россией - прежде, чем состоится саммит США и Россия", - сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он отметил, что представлять ЕС следует Мерцу и Макрону, поскольку представители руководства ЕС не справились со своей задачей во время торговых переговоров с США.

"Я предлагаю, чтобы именно канцлер ФРГ и президент Франции отправились в Москву для переговоров от имени ЕС, а не руководство Евросоюза, поскольку на переговорах по пошлинам мы уже увидели, что этого было недостаточно", - добавил венгерский премьер.

По словам Орбана, ЕС следует действовать "более активно", поскольку украинский конфликт происходит на территории Европы.

В четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Виктор Орбан ЕС Эммануэль Макрон Фридрих Мерец Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония ухудшила прогноз роста ВВП на текущий фингод и повысила прогноз инфляции

Строительство первой АЭС началось в Казахстане

Строительство первой АЭС началось в Казахстане

Что случилось этой ночью: пятница, 8 августа

Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

На юге Франции локализован один из крупнейших в истории пожаров

Трамп заявил, что сроки дедлайна для украинского урегулирования зависят от РФ

Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным, даже если тот не намерен встречаться с Зеленским

Макрон заявил Зеленскому о поддержке Францией установления прекращения огня

Макрон заявил Зеленскому о поддержке Францией установления прекращения огня
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху сказал, что Израиль не собирается присоединять сектор Газа

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6909 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });