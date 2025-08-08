Трамп может в пятницу объявить о новых пошлинах для торговых партнеров РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит позже в пятницу о новых пошлинах для стран, которые ведут торговлю с Россией, сообщает телеканал Fox News.

"Президент Трамп готовится объявить в пятницу о новых вторичных пошлинах в отношении тех стран, которые торгуют с Россией", - говорится в сообщении.

На этой неделе глава Белого дома отмечал, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России.

"Мы увидим гораздо больше вторичных санкций", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, почему США ввели пошлины против Индии, покупающей нефть из РФ, но не против других стран, делающих то же самое.